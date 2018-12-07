Русским была уготована страшная участь

Глава МИД РФ поведал, как полуостров стал частью России и какие настроения и процессы подвели черту в вопросе принадлежности региона. Дело в том, что у Киева был свой план на русскоязычное население, почти как у Гитлера.

По мнению политика Незалежной Дмитрия Яроша, россиянам не место в Крыму, поскольку они никогда не поймут украинцев, напомнил Лавров.

"Поэтому русский должен быть либо уничтожен, либо изгнан из Крыма", – с таким заявлением Ярош выступил через несколько дней после волнений в украинской столице в 2014 г., цитирует российского министра RT.

Подобные настроения и привели к "крымской весне", отметил он.

"Не надо об этом забывать", – подчеркнул высокопоставленный дипломат.

Напомним, воссоединение Крыма с Россией произошло 18 марта 2014 г. после референдума. За новую прописку жители региона проголосовали практически единогласно.