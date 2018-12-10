Экстремистов "вдохновляет" история Скрипалей

Лондонское метро стало очередной мишенью террористов – боевики "Исламского государства" (организация, запрещенная в России) запланировали распылить в нем ядовитые химические вещества.

Как сообщает таблоид Daily Mail, террористы якобы "вдохновились" инцидентом в Солсбери, где в марте этого года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По данным источника, британским спецслужбам удалось подслушать разговоры главарей исламских террористов.

Если раньше вероятность террористической химатаки британцы оценивали в 25%, то после ЧП в Солсбери она выросла до более чем 50%, сетует таблоид. Особенно высок риск нападения на лондонское метро, считают представители спецслужб.

По словам Хэмиша де Бреттон-Гордонa, эксперта по химическому оружию, ИГ отработало способы применения химических бомб в Сирии, и теперь боевики готовы передать соответствующие технологии своим пособникам в Великобританию.

"Эта тактика была устрашающе успешна для ИГ в военной зоне в Сирии, а атака нервно-паралитическим агентом в Солсбери показала, что даже крошечное количество ядовитого вещества может иметь огромное воздействие", – подчеркнул эксперт.

По словам британского министра безопасности Бена Уоллеса, соответствующие спецслужбы готовы отразить предполагаемую атаку и имеют план действий на случай возникновения экстренной ситуации.