Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

ИГ планирует химатаку в Лондоне

Фото: www.globallookpress.com
Экстремистов "вдохновляет" история Скрипалей

Лондонское метро стало очередной мишенью террористов – боевики "Исламского государства" (организация, запрещенная в России) запланировали распылить в нем ядовитые химические вещества. 

Как сообщает таблоид Daily Mail, террористы якобы "вдохновились" инцидентом в Солсбери, где в марте этого года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По данным источника, британским спецслужбам удалось подслушать разговоры главарей исламских террористов.

По теме

Если раньше вероятность террористической химатаки британцы оценивали в 25%, то после ЧП в Солсбери она выросла до более чем 50%, сетует таблоид. Особенно высок риск нападения на лондонское метро, считают представители спецслужб. 

По словам Хэмиша де Бреттон-Гордонa, эксперта по химическому оружию, ИГ отработало способы применения химических бомб в Сирии, и теперь боевики готовы передать соответствующие технологии своим пособникам в Великобританию. 

"Эта тактика была устрашающе успешна для ИГ в военной зоне в Сирии, а атака нервно-паралитическим агентом в Солсбери показала, что даже крошечное количество ядовитого вещества может иметь огромное воздействие", – подчеркнул эксперт.

По словам британского министра безопасности Бена Уоллеса, соответствующие спецслужбы готовы отразить предполагаемую атаку и имеют план действий на случай возникновения экстренной ситуации.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Не просто провокация: украинские корабли собирались уничтожить Крымский мост

Планы Киева сорвали российские пограничники

"Оставьте нас в покое": Макрон поставил Трампа на место

Американскому лидеру посоветовали не совать нос во внутренние дела других стран

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей