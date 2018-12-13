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Словакия лишилась дипломата в России

Фото: www.globallookpress.com
Сотрудник посольства объявлен персоной нон-грата

Словацкий военный дипломат поплатился за недружественные действия своих властей в отношении России. Решением МИД РФ он объявлен персоной нон-грата и должен покинуть РФ в течение двух суток. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Как вы знаете, в ноябре словацкие власти выслали из страны российского военного дипломата, – напомнила она. – Поскольку в соответствии с состоявшейся и общепринятой дипломатической практикой подобные недружественные действия всегда влекут за собой зеркальные ответные меры, то на днях персоной нон – грата был объявлен словацкий военный дипломат", – приводит РИА "Новости" слова Захаровой.

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Она отметила, что в Москве сожалеют о необходимости идти на такие шаги, которые противоречат традициям двусторонних отношений.

Ранее власти Словакии заявили, что российский дипломат занимался в стране сбором разведданных, и предписали ему выехать за пределы государства в течение 48 часов.

Николай ВИКТОРОВ
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