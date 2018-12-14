Лондон использует любую возможность, чтобы насолить Москве

Россия и Великобритания обсуждают возможность частично восстановить дипломатический состав миссий в столицах. Однако процесс переговоров далек от завершения из-за британской стороны, рассказали в пресс-службе посольства РФ в Лондоне.

Загранучреждения до сих пор не в состоянии нормально функционировать, а дипломаты не могут вернуться к своим делам из-за желания британцев расквитаться с россиянами. Они готовы лишиться многого, только чтобы доказать свою правоту.

"Британская сторона по-прежнему тормозит в ущерб собственным интересам. Британская внешняя политика при консервативном правительстве должна перестать быть политикой упущенных возможностей", – заявили в пресс-службе посольства России в Великобритании агентству "Интерфакс".

Известно, что Лондон не торопится выдавать визы российским дипломатам. Россияне вынуждены ждать документы в среднем год-полтора. По словам отечественного посла в Великобритании Александра Яковенко, сложившаяся ситуация ненормальна, подобное не встретишь ни в одной другой стране мира.

Лондон выслал 23 российских дипломата из-за "дела Скрипалей". Москва в ответ сделала то же самое. Великобритания считает, что Россия стоит за преступлением в Солсбери. В этом городе 4 марта отравились Сергей и Юлия Скрипали. Британцы обвинили Александра Петрова и Руслана Боширова в том, что те применили к экс-полковнику ГРУ и его дочери отравляющее вещество "Новичок". Россияне утверждают, что посещали Солсбери в качестве туристов, и не подтверждают информацию британцев о том, что они тайные агенты ГРУ.