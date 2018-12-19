США готовят биологическое оружие под боком у России

Секретная лаборатория находится прямо у наших границ

Американские военные специалисты ведут активную работу в грузинской биолаборатории. Это обстоятельство вызывает озабоченность у РФ. Наша страна требует у Вашингтона и Тбилиси разъяснений. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.



"У нас вызывает серьезную озабоченность американская военно-биологическая активность в грузинском Исследовательском центре общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара в поселке Алексеевка", – приводит слова дипломата РИА "Новости".

По словам замминистра, посещение Центра Лугара иностранными наблюдателями, которое состоялось в середине ноября, никоим образом не прояснило ситуацию. "По-прежнему ожидаем от Вашингтона и Тбилиси разъяснений относительно подлинного характера деятельности данной биолаборатории. Не забывайте, это географически прямо на нашей границе", – подчеркнул Карасин.

В понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров осудил Грузию за то, что на ее территории продолжает работать секретная американская лаборатория, несмотря на улучшение отношений между Москвой и Тбилиси. "Мы наладили прямые перелеты, летают туристы, мы важный экономический партнер Грузии... Представьте, что разорвали мы отношения, а база все равно работает, биолаборатория работает. Что дальше?" – заявил дипломат в интервью "Комсомольской правде".

В сентябре этого года экс-министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе дал интервью RT, в котором сообщил о том, что в лаборатории имени Ричарда Лугара могут проводить летальные эксперименты над людьми. Бывший чиновник рассказал о смерти 30 человек, предположительно, погибших в декабре 2015 г. во время прохождения лечения от гепатита C в лаборатории.

Позже начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов сообщил, что американские ученые, работающие в грузинской лаборатории, под видом лечения проверяли на местных жителях токсичный химпрепарат.

Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона "по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ". В Москве полагают, что американские и грузинские власти пытаются скрыть истинное содержание и направленность деятельности воинского подразделения армии США, изучающего особо опасные инфекционные болезни.

В то же время грузинская сторона считает опасения напрасными и заявляет, что лаборатория занимается исключительно научными изысканиям. А в Пентагоне отметили, что США не разрабатывают биологическое оружие на территории Грузии.