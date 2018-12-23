Киев одержим маниакальными идеями

Озвученные представителями Незалежной мысли могут возникнуть только в воспаленном воображении

Украинский режим вызывает у российской стороны все большее недоумение. Прозвучавшее недавно предложение отправить британский корабль в Керченский пролив – это даже не русофобия. Речь идет уже о "маниакальном состоянии". Такого мнения придерживается сенатор Франц Клинцевич.

"Само же предложение еще раз демонстрирует, какую опасность для всего мира представляет нынешний киевский режим", – написал он в своем Facebook.

Напомним, ранее с безумной идеей послать корабль ВМС Великобритании в Керченский пролив, чтобы посмотреть на реакцию нашей страны, выступил замминистра Незалежной по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак.



"Когда говорят, что Россия не разрешит проход английского судна, у меня возникает одно замечание – а кто-нибудь пробовал пройти?" – спросил он в эфире телеканала "Прямой".

Ранее украинская сторона уже заявляла, что вновь собирает остатки своего флота для похода в пролив. Кроме того, в Незалежной прозрачно намекнули, что взорвать Крымский мост не составит труда.