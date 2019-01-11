Трамп готовит Америку к самому страшному

На территории страны будет введен режим чрезвычайного положения

Для того чтобы обеспечить финансирование строительства защитной стены на границе с Мексикой, власти США примут особые меры. Администрация президента Дональда Трампа уже начала подготовку к объявлению в стране режима чрезвычайного положения.



Глава Белого дома твердо намерен довести до конца начатую еще в ходе предвыборной кампании историю со строительством стены для защиты от проникновения в США нелегальных иммигрантов. В конце прошлого года Конгресс отказался выделять на это деньги, и тогда президент пошел на отчаянный шаг. Он собрался объявить чрезвычайное положение, чтобы без согласования с законодателями воспользоваться резервными средствами, припасенными на особый случай.

"В законе на этот счет все ясно – я имею в виду, что у нас есть полное право на введение режима чрезвычайного положения в стране", – отметил глава государства, выступая в эфире Fox News.



Белый дом присматривается к неиспользованным средствам в бюджете Инженерных войск армии США, сообщило издание The Washington Post. Речь идет о $13,9 млрд, которые выделялись в прошлом году на случай стихийных бедствий, но не были потрачены.

Деньги, в частности, предназначались для борьбы с наводнениями в районах, пострадавших от природных катастроф. Трамп потребовал от командования определить, насколько быстро могут быть подписаны контракты, а также может ли строительство начаться в течение 45 дней.

Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин полагает, что объявление режима ЧП приведет к неприятным для Трампа политическим и юридическим последствиям. По словам эксперта, если президент не договорится с демократами в Конгрессе, то он может воспользоваться своим правом на ЧП. "Трамп получит доступ к средствам Министерства обороны, таких прецедентов за последние 30-40 лет не было", – отметил глава государства.

Однако в этом случае политические противники Трампа отправятся в суд. "Будут инициированы иски по оспариванию президентских полномочий по введению ЧП в конкретных условиях. Во-вторых, будут инициированы иски по расходованию средств Минобороны на конкретные действия – является ли такое расходование (на стену) обоснованным. Демократы предпримут такие ответные действия, они не смогут противостоять Трампу в административном плане, но будут противостоять ему в правовом", – приводит слова политолога RT.

В конце декабря 2018 г. в США произошла частичная приостановка работы федерального правительства, поскольку демократам и республиканцам не удалось согласовать бюджет. Основным камнем преткновения стало требование президента США включить в бюджет $5,6 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. Тогда же Трамп объявил, что власти США полностью закроют южную границу, если не будут выделены средства на строительство стены против мигрантов.