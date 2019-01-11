Учителям и врачам разрешат принимать подарки

"Единая Россия" защитит права благодарных россиян

Медики и педагоги будут исключены из перечня должностных лиц, которым законодательно запретят принимать подарки от населения. Об этом сообщила координатор партпроекта "Единой России" "Новая школа", депутат Госдумы Алена Аршинова. Соответствующие поправки в правительственный законопроект уже готовятся и будут внесены ко второму чтению документа в Госдуме, уточнила она.

"Нужно, прежде всего, направить усилия на улучшение условий труда таких социально важных категорий работников", – подчеркнула парламентарий. По ее мнению, подходить к изменению условий труда учителей и врачей с позиции введения дополнительных ограничений было бы неправильным. "В нынешних условиях считаем такой подход несистемным", – отметила Аршинова.

Ранее в мобильном приложении "Единой России" "Избиратель – депутат" был открыт опрос граждан на тему, стоит ли запрещать врачам и учителям принимать подарки от благодарных пациентов и учеников.

В рамках национального плана по борьбе с коррупцией на 2018-2020 гг. правительство РФ разработало и внесло в ГД пакет законопроектов, в том числе касающихся подарков должностным лицам. Запретить принимать подношения от частных лиц планируется членам парламентов всех уровней, госслужащим, работникам организаций, созданных для выполнения поставленных властями задач, и прочим.