Жители полуострова отказываются от "освобождения" из Киева

Властям Незалежной посоветовали не рассчитывать на то, что Крым вернется, поскольку крымчане еще помнят, как Украина пыталась обуздать и удушить мятежный полуостров. Так прокомментировал глава общественной палаты Республики Григорий Иоффе сегодняшний спич украинского президента Петра Порошенко о том, что на берегах Днепра не забывают жителей Крыма и неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Со своей бравурной речью ранее во вторник хозяин "Рошена" выступил в ходе мероприятий, посвященных Дню Соборности Украины и 100-летию провозглашения Акта воссоединения Украинской народной республики и Западно-Украинской народной республики. Причем он категорически отмел возможность каких-либо "федераций и специальных статусов", только "единая независимая соборная" страна.

"Крымчане никогда не забудут Украину. Прожив там 23 года, крымчане видели, как целенаправленно и последовательно различные люди, которые находились у власти на Украине, пытались обуздать мятежный полуостров, и ничего у них не выходило. Мы никогда не забудем, как нас пытались угнетать в экономическом и духовном смысле", – сказал РИА "Новости" Иоффе.

Он отметил, что жители Республики сами добились права жить на исторической родине и чествовать своих героев.

"Думаю, и на Украине никогда не забудут, как они удушающе относились к Крыму, но в конце концов ничего у них не вышло",

– резюмировал Иоффе.

Похоже, чем ближе мартовские выборы в Незалежной, тем чаще из уст разных украинских деятелей будут раздаваться вопли, как "вернуть" полуостров в лоно нэньки, и каждый будет продвигать собственные варианты. Кажется, в Киеве до сих пор не хотят прислушиваться к мнению самих крымчан.

