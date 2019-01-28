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Репетиция в Венесуэле: США готовятся к развалу России

Фото: www.globallookpress.com
События в Южной Америке показывают, что Вашингтон не остановится ни перед чем, чтобы достичь своей главной цели

Попытка госпереворота в Венесуэле говорит о том, что американцы вновь обкатывают майданный сценарий, который ранее уже использовали на Украине, а также в Сербии и Армении. По мнению лидера движения "Суть времени" Сергея Кургиняна, Москве был дан знак, предупреждающий о том, что США тестируют варианты того, как будут уничтожать РФ.

Политолог считает, что российские власти должны извлечь урок из ситуации в Венесуэле и наконец понять, что наша страна не может и дальше придерживаться лишь национальной повестки дня, когда глобалистское государство поставило перед собой конкретную цель.

Иначе станет слишком поздно, а Россия неминуемо окажется под контролем США. События в Незалежной и Южной Америке демонстрируют, что наше государство не умеет работать с гражданским обществом.

"Это общество проигрывает фондам и кому угодно еще. И Венесуэла – это колоссальный урок того, что тут может быть",

– заявил Кургинян в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".

Фото: www.globallookpress.com

Он добавил, что таким образом мир потерял украинское, армянское и сербское гражданские общества. Поэтому, по мнению политолога, России стоит придумать, как сохранить свой суверенитет в условиях растущей экспансии США.

Российские эксперты уже говорили о том, что Вашингтон запустил очередную цветную революцию в Венесуэле "как по методичке", чтобы получить еще одну лояльную американцам страну.  

Спикер распущенного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя главой государства 23 января, его тут же поддержал Вашингтон. Президент страны Николас Мадуро заявил о том, что будет защищать государство от новой попытки США устроить госпереворот. 

Полина ИВАНОВА
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