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Россия сделала Северной Корее секретное военное предложение

Фото: www.globallookpress.com
Москва якобы хочет играть важную роль на Корейском полуострове ради безопасности и развития экономики

Американские журналисты заявили, что в 2018-м Россия предложила руководству КНДР отказаться от ядерного оружия. Взамен россияне построят в республике атомную электростанцию.  

Как утверждают американцы, согласно сделке, работу объекта будут контролировать российские специалисты, чтобы Пхеньян не смог использовать побочные продукты производства для создания ядерного оружия.

Тем не менее источник рассказал изданию The Washington Post, что этих веществ российская АЭС вырабатывала бы очень мало, чтобы их хватило для подобных целей.

Авторы статьи отмечают, что Москва позаимствовала идею соглашения у администрации Билла Клинтона, которая в 1994 г. хотела поставлять КНДР легководные реакторы. А Северная Корея тогда придерживалась бы договора о нераспространении ядерного оружия.

О том, что Россия пытается стать важным игроком в регионе, говорит не только это соглашение, но и идея о строительстве газопровода через республику в Южную Корею.

Ведомства США не стали комментировать эту информацию журналистам. В 2018-м Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали документ, по которому Пхеньян начнет медленно отказываться от ядерного оружия, а Соединенные Штаты гарантируют стране безопасность. 

Полина ИВАНОВА
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