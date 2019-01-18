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Москва ответила на обвинения в продаже ПРО северокорейцам

Фото: www.globallookpress.com
Вашингтон прикрывает свои преступные ошибки нелепой клеветой

Россия не продавала и не собиралась продавать властям КНДР технологии противоракетной обороны. Все домыслы Соединенных Штатов на этот счет – ложь и клевета. С таким жестким заявлением выступил посол нашей страны в Пхеньяне Александр Мацегора.

"В Вашингтоне уже не знают, в чем нас еще можно обвинить, поэтому и выдумывают очередную дикость. Заодно таким бесчестным способом пытаются оправдать свою дестабилизирующую политику в области международной безопасности", – приводит слова дипломата РИА "Новости".

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Накануне президент США Дональд Трамп представил первый за девять лет доклад о политике Вашингтона в области противоракетной обороны. В нем среди прочего говорится, что Северная Корея купила российские технологии в сфере ПРО. На их основе местные инженеры якобы разрабатывают собственные мобильные противоракетные средства

В документе также было объявлено о том, что новейшие разработки России и Китая в ракетной сфере и противоспутниковых технологиях являются "вызовом и угрозой" для США. Власти Соединенных Штатов анонсировали размещение 20 новых установок ПРО "Иджис" на Аляске, а также разворачивание системы ракетного перехвата на орбите и разработку новых противоракетных систем.

В России негативно восприняли американский доклад. Российские политики заявили о том, что планы США в области наращивания средств противоракетной обороны приведут к еще большему обострению отношений с Россией. В этой ситуации нам приходится думать о собственной безопасности. Поэтому разработка Россией новых крылатых ракет и гиперзвукового оружия – это защитная мера.

Андрей ФИЛАТОВ
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