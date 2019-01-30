Европа заплатит за развал Белоруссии

В стране создадут "фабрику" по выращиванию западных агентов влияния

Западные доноры выделят миллионы евро на развитие гражданского общества в соседней с РФ республике в 2019 году. Белорусским активистам расскажут, как расширить участие в политической жизни, бороться за проведение реформ и защищать права человека. Благодаря таким проектам в стране выращивают прозападную элиту, убеждены эксперты.



На сайте Еврокомиссии размещен тендер на реализацию общественно-политических проектов в Белоруссии с общим бюджетом около €4 млн, сообщает RT. Цель проектов, как следует из их описания, –

"Содействие гражданскому обществу Белоруссии в повышении прозрачности системы госуправления, расширении участия граждан в политической жизни, проведении демократических реформ и защите прав человека, а также в обеспечении инклюзивного социально-экономического развития".

Достигать этих целей еврочиновники планируют "через финансовую поддержку третьих лиц". Иными словами, исполнение проектов будет поручено неправительственным и некоммерческим организациям.

Первый проект (на него будет выделено около €2 млн) направлен на вовлечение гражданского общества, а также "малопредставленной" части населения (женщин, молодежи и других) в политическую жизнь страны. Второй проект нацелен на реализацию фундаментальных прав человека и наращивание потенциала правозащитников страны. На него ЕС готов выделить €1,9 миллиона.

За счет подобной активности Запад пытается расширить зону своего влияния, говорят эксперты. "По понятным причинам Европа воспринимает Белоруссию как одну из своих восточных окраин, поэтому хочет держать ее в орбите влияния", – отметил директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин.

Заместитель директора Института СНГ Владимир Евсеев полагает, что ЕС предпринимает попытки взрастить в Белоруссии силы, во многом подконтрольные Брюсселю.

"Деньги, которые выделяют, очень небольшие и не могут привести к каким-то серьезным процессам на территории Белоруссии. Но сам факт их выделения говорит о том, что ЕС, как и другие фонды, которые также выделяют деньги на Белоруссию, активно работают на территории страны, а их деятельность направлена не столько на "построение демократии", сколько на воспитание прозападной элиты", – подчеркнул эксперт.

По словам замдиректора Национального института развития современной идеологии Игоря Шатрова, подобные проекты Евросоюз пытается финансировать не только в Белоруссии, но и в других странах постсоветского пространства. Все они так или иначе направлены против России.

Ранее сообщалось, что с 2017 по 2020 г. Брюссель выделит на продвижение прозападных реформ в Белоруссии в общей сложности €136 миллионов. На руку европейцам играет позиция властей страны: официальный Минск неоднократно говорил о готовности к конструктивному сотрудничеству с Евросоюзом.