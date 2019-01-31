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"Единая Россия" воплощает в жизнь идеи активистов

Фото: ER.RU
При поддержке партии реализовано уже более 270 проектов НКО

В региональные наблюдательные советы Центра поддержки гражданских инициатив (ЦПГИ) сторонников "Единой России" за прошедшие 5 месяцев работы поступило 430 заявок от НКО и гражданских активистов с просьбой помочь в реализации проектов. При содействии сторонников партии 271 инициатива уже реализована. Об этом сообщил сопредседатель Координационного совета сторонников ЕР, первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

По его словам, чаще всего обращаются по поводу проектов, касающихся пенсионеров, инвалидов и молодежи.

"Много поступает инициатив, направленных на социализацию людей с ограниченными возможностями здоровья. К примеру, мы сотрудничаем с мурманским фондом "БлагоДать". На их курсах инвалиды осваивают основы резьбы по дереву и кости, изготавливают сувениры", – рассказал Боярский.

Обычно требуется помощь с поиском спонсоров, волонтеров, транспорта, подходящих помещений для мероприятий, уточнил депутат. Он отметил, что сторонники ЕР уделяют особое внимание военно-патриотическим организациям, а также проектам, направленным на социальную защиту многодетных матерей и семей с детьми-инвалидами.

Сергей Боярский. Фото: ER.RU

"Например, в Татарстане ЦПГИ оказал юридическую поддержку многодетной матери при создании сайта, на котором будет размещаться актуальная информация о региональных льготах, субсидиях, законодательных нововведениях, трудоустройстве и досуговых мероприятиях для многодетных. А в Туле мы помогаем провести акцию "Вместе против рака" для тех, кто воспитывает детей с ОВЗ", - рассказал Боярский.

ЦПГИ – проект сторонников ЕР, помогающий продвижению социально значимых инициатив. Главные направления работы Центра: новые медиа, экология, внутренний туризм и развитие территорий, инклюзивное общество, социальное предпринимательство, активное долголетие, патриотическое воспитание и диалог культур. 

Николай ВИКТОРОВ
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