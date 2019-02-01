Захвативший власть Гуайдо пытается выгодно себя продать

Смена власти в стране разворачивается по неожиданному сценарию.

Объявивший себя "временным президентом" Хуан Гуайдо внезапно заявил, что "венесуэльский майдан" сыграет на руку Москве и Пекину. Спикер парламента уверен, что главных торговых партнеров Венесуэлы "должны больше всего устраивать стабильность и смена нынешнего режима".

При этом Гуайдо щедро сыплет обещаниями. Так, в случае победы оппозиции самопровозглашенный глава государства выполнит все обязательства перед кредиторами и владельцами госбумаг. Об этом он рассказал в интервью Reuters.

Напомним, что Гуайдо – ставленник США и стран ЕС, которые более всего заинтересованы в перевороте и признали его в качестве нового лидера. Россия его не поддержала, выступив на стороне Николаса Мадуро – законного президента. В свете последних событий поведение спикера парламента выглядит более чем странно.