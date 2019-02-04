В Москве прокомментировали обвинения Парижа в подстрекательстве "желтых жилетов"

Репутация президента Франции Эммануэля Макрона повисла на волоске. Его попытка выгородить свой внутриполитический провал с помощью обвинений в адрес России может выйти ему боком. Это прямо дала понять официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментируя слова Макрона о том, что Россия вмешивается в протестные акции "желтых жилетов", дипломат назвала президента Франции "главным производителем фейковых новостей". Она отметила, что, безусловно, Москва до официальной реакции подождет ответа на запрос к Парижу, действительно ли Макрон сказал то, что написали французские СМИ, или это выдумки журналистов. Но если цитата репортеров окажется точной, то отношение к главе Пятой республики будет соответствующее.

Так, Макрон заявил, что "медиаресурсы типа Russia Today и Sputnik скупают аккаунты в социальных сетях, чтобы через них подбрасывать взрывоопасные темы политических дискуссий, которые затем уже подхватывают французские СМИ", отметила Захарова в своем Facebook.

"К сожалению, он забыл добавить, что, как он их назвал, "придурки в желтых жилетках" появляются в эфире тех же RT и Sputnik больше, чем умники из французского правительства, потому что именно Елисейский дворец манкирует и запрещает своим подчиненным общаться с этими СМИ",

– подчеркнула дипломат.

Она рекомендовала Макрону обратить внимание, что и западная пресса с удовольствием предоставляет представителям оппозиции возможность высказаться, тогда как сам Макрон мелькает там редко.

Возможно, это происходит из-за того, что нынешний президент Франции имеет крайне скудное образование и не стесняется это выпячивать.

"Постановка в один ряд фашистов и русских – это либо редкая подлость либо тотальная безграмотность. Кстати, возможно удачное сочетание у одного человека двух качеств одновременно", – подчеркнула Захарова.

Макрон собрал журналистов "для неформальной беседы" в Елисейском дворце 31 января. После во французских СМИ вышли статьи о том, что президент раскрыл причины столь долгих общественных протестов в республике. Виновниками беспорядков он назвал "фашистов, ультралевых радикалов и русских", напоминает "Царьград".

Массовые акции протеста во Франции начались в октябре 2018 г., когда власти объявили о грядущем повышении налога на бензин. Протестующие начали выходить на улицы в желтых светоотражающих жилетах водителей. Постепенно требования демонстрантов переросли в недовольство экономическим курсом французских властей в целом. В результате Макрон пошел гражданам на уступки – повысил МРОТ, дал новые налоговые льготы, бензин решил пока вообще не трогать. Однако уличные акции по-прежнему продолжаются.

