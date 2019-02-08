Американцы будут действовать только после консультаций с партнерами

Соединенные Штаты не поддались на недавние уговоры Польши установить свои крылатые ракеты наземного базирования в Европе, вообще отказавшись от этой идеи. Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что последующие шаги ее страна будет обговаривать с союзниками.

Когда журналист телеканала PBS спросил политика, собирается ли Вашингтон усилить безопасность Европы с помощью своих ракет, то она отметила, что такого "в планах нет".

"Но что я могу вам сказать, когда мы разработаем следующие шаги, – это будет в консультации с партнерами и союзниками. И Пентагон взял на себя инициативу в этом и четко определил дальнейшие шаги",

– сообщила Томпсон.

Она также не стала прокомментировать информацию о том, что США якобы собираются испытать новую ракету наземного базирования через полгода после того, как выйдут из ДРСМД. Томпсон отметила, что не может говорить за своих коллег из Минобороны, но фактически не опровергла эти данные.

Ранее в ЕП отметили, что выход США из договора может привести к серьезным последствиям – расколу в рядах НАТО и даже ЕС. Более того, европейцы опасаются, что начнется "гонка развертывания" между ЕС и Россией, которую поддержат США, разместив в западных странах свои ракеты.

После того, как 2 февраля Вашингтон заявил, что приостановит действие ДРСМД и начнет процедуру выхода из него, а Москве отвел полгода для того, чтобы устранить нарушения, связанные с крылатой ракетой 9М729 комплекса "Искандер-М", Россия отказалась спасать договор. При этом в Польше, опасаясь действий России, тут же попросили США, которым выход из ДРСМД развяжет руки, разместить ракеты на территории страны.