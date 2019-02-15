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Лавров отказался танцевать с генсеком НАТО

Сергей Лавров. Фото: www.globallookpress.com
Глава российского МИД нашел нужные слова для журналистов в Мюнхене

Министр иностранных дел России Сергей Лавров после протокольного фотографирования с генеральным секретарем НАТО Йенсем Столтенбергом в свойственной ему манере с шуткой попросил работников СМИ покинуть помещение.

"Мы не собираемся танцевать, пожалуйста, теперь оставьте нас",

приводит "Российская газета" слова Лаврова.

Весьма забавный снимок опубликовала в своем Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, подписав его кратко: "Лавров и НАТО".


Такое впечатление, что у нашего министра сегодня в Мюнхене, где проходит конференция по безопасности, весьма радостное настроение. В первой половине пятницы он встречался с коллегой из Германии Хайко Маасом, кстати, обсуждались вопросы реализации "Северного потока-2", политическое урегулирование ситуации в Сирии и кризис на Украине, сообщил сайт дипведомства.

Так вот, уже ближе к вечеру Лавров беседовал с главой МИД Нидерландов Стефаном Блоком. Голландец перед началом встречи увидел на большом экране трансляцию выступления Мааса и сказал следующее:

"Я только приземлился, да. Это моя первая встреча. И Хайко Маас смотрит на нас".

Сергей Викторович ту же подхватил мысль коллеги:

"Да, большой брат следит".

Как пишет РИА "Новости", телевизор тут же отключили.

Йенс Столтенберг и Сергей Лавров. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Отметим, что на переговорах с генсеком НАТО помимо Лаврова с российской стороны участвовали его заместители Сергей Рябков и Александр Грушко.


А вообще сегодня российский министр умудрился провести несколько встреч подряд. Помимо вышеозначенных лиц, он провел переговоры с председателем Европейской комиссии Федерикой Могерини, с "Группой старейшин" (бывшие президент Ирландии Мэри Робинсон, министр иностранных дел Алжира Лахдар Брахими), с главой МИД Республики Корея Кан Гён Хвой,со Спецпредставителем Генерального секретаря ООН по Ливии Гасаном Салямом, с министром иностранных дел Хорватии Марией Пейчинович-Бурич.

Елена УСОВА
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