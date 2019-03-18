Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Лукашенко просят выдворить российского посла после скандала

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Минск на ровном месте ухудшает отношения с Москвой

Белоруссия собирается примкнуть к странам, которые выслали со своих территорий российских дипломатов. Только в отличие от западных государств, белорусов задело не отравление Скрипалей, а жесткие слова из уст нашего представителя.

Посла России в Белоруссии Михаила Бабича хотят выдворить из страны. На этом настаивает МИД республики в лице главы ведомства Владимира Макея, утверждает telegram-канал "НЕЗЫГАРЬ Brief". Теперь, похоже, судьба Бабича зависит от решения президента Белоруссии Александра Лукашенко, поскольку министр иностранных дел обратился к нему лично с просьбой объявить посла РФ персоной нон грата.


Сам Бабич сохраняет спокойствие в накалившейся обстановке. После того, как он призвал Минск воздержаться от поучительного тона в отношении Москвы и высказал еще ряд не очень приятных, но правдивых замечаний, пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз обозвал его "счетоводом". Такая "ответка" от белорусских коллег не вызвала каких-либо эмоций у Бабича.

"Мы очень спокойно относимся", – сказал двумя днями ранее Бабич, передает Regnum.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

Вашингтон нашел новую причину для санкционной войны против Москвы

США накажут Россию за поддержку президента Венесуэлы

Накрыли камуфляжем: малайзийский "Боинг" приземлился на засекреченном аэродроме

Лайнер вместе с пассажирами специально замаскировали

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей