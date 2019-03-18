Нибиру
- Россия в безопасности: Нибиру нашла новую цель
- Это конец: Нибиру взорвалась
- Уже завтра: Нибиру ничто не остановит
Белоруссия собирается примкнуть к странам, которые выслали
со своих территорий российских дипломатов. Только в отличие от западных
государств, белорусов задело не отравление Скрипалей, а жесткие слова из уст
нашего представителя.
Посла России в Белоруссии Михаила Бабича хотят выдворить из страны. На этом настаивает МИД республики в лице главы ведомства Владимира Макея, утверждает telegram-канал "НЕЗЫГАРЬ Brief". Теперь, похоже, судьба Бабича зависит от решения президента Белоруссии Александра Лукашенко, поскольку министр иностранных дел обратился к нему лично с просьбой объявить посла РФ персоной нон грата.
Сам Бабич сохраняет спокойствие в накалившейся обстановке. После того, как он призвал Минск воздержаться от поучительного тона в отношении Москвы и высказал еще ряд не очень приятных, но правдивых замечаний, пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз обозвал его "счетоводом". Такая "ответка" от белорусских коллег не вызвала каких-либо эмоций у Бабича.
"Мы очень спокойно относимся", – сказал двумя днями ранее Бабич, передает Regnum.
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