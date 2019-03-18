Минск на ровном месте ухудшает отношения с Москвой

Белоруссия собирается примкнуть к странам, которые выслали со своих территорий российских дипломатов. Только в отличие от западных государств, белорусов задело не отравление Скрипалей, а жесткие слова из уст нашего представителя.



Посла России в Белоруссии Михаила Бабича хотят выдворить из страны. На этом настаивает МИД республики в лице главы ведомства Владимира Макея, утверждает telegram-канал "НЕЗЫГАРЬ Brief". Теперь, похоже, судьба Бабича зависит от решения президента Белоруссии Александра Лукашенко, поскольку министр иностранных дел обратился к нему лично с просьбой объявить посла РФ персоной нон грата.





Сам Бабич сохраняет спокойствие в накалившейся обстановке. После того, как он призвал Минск воздержаться от поучительного тона в отношении Москвы и высказал еще ряд не очень приятных, но правдивых замечаний, пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз обозвал его "счетоводом". Такая "ответка" от белорусских коллег не вызвала каких-либо эмоций у Бабича.

"Мы очень спокойно относимся", – сказал двумя днями ранее Бабич, передает Regnum.