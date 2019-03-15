Посла России в Белоруссии обозвали бухгалтером

Между Минском и Москвой разгорелся дипломатический скандал

Проявлять уважение к стране пребывания потребовали в МИД Белоруссии от посла РФ в Республике Михаила Бабича. Как отметил начальник управления информации белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз, дипломату следует больше времени уделять изучению специфики страны, где он работает, а не давать скоропалительных оценок на основе сухой статистики.

"Отношения между нашими странами и народами гораздо более глубокие и всеобъемлющие, нежели искусственный, подтасованный набор цифр, за которые регулярно хватается российский дипломат", – заявил Глаз.

По его мнению, поведение Бабича "превращает его в счетовода либо подающего надежды бухгалтера", а это "нехарактерно для серьезной российской дипломатической школы".

"На мой взгляд, за короткое время работы в Беларуси он просто не понял разницы между федеральным округом и независимым государством", – заявил Глаз.

В Минске добавили, что в скором времени сообщат в Москву свою точку зрения на счет заявлений, которые позволяет себе посол РФ.

Накануне Бабич дал интервью по поводу российско-белорусских отношений. В частности, он сказал, что Минск предпочитает публично недооценивать вклад Москвы в развитие экономики соседней республики.

Михаил Бабич стал послом РФ в Белоруссии в августе 2018 года. До этого он занимал должность полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе.