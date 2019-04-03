Высокопоставленный министр литературно обругал назойливую опеку Белого дома над Венесуэлой

Пагубное, по меркам Соединенных Штатов, влияние России на всем Западном полушарии необходимо пресечь, о чем американцы непременно позаботятся заявил Госсекретарь Майк Помпео. В частности, речь идет о Кубе и Венесуэле.

Предыдущая администрация Вашингтона распустила Москву. Пришло время проводить работу над ошибками, уверен глава внешнеполитического ведомства. Он намерен предупредить Венесуэлу "об угрозе" со стороны РФ на предстоящей неделе.

"Я пытался убедить [российскую сторону], что [Венесуэла] не в их интересах, но у меня не получилось. Теперь мы будем использовать другие средства, чтобы Венесуэла могла получить заслуженную демократию без негативного влияния Кубы и России",

– цитирует американского политика "ТАСС".

Тем временем его российский коллега Сергей Лавров высказался о назойливой опеке США над Венесуэлой. По мнению министра, Белый дом, вмешиваясь в аргентинскую ситуацию, ведет себя напыщенно и самонадеянно.

"Это аррогантно и великодержавно, а нарочитая вседозволенность далеко не только про Венесуэлу",

– заявил глава МИД РФ в беседе с "Московским комсомольцем", отметив, что американской марионеткой может стать "любая другая страна, режим и правительство в которой не нравятся США".

"Что это за хамские высказывания, что страны, расположенные вне Западного полушария, не должны иметь там никаких интересов?", - возмутился высокопоставленный дипломат, напомнив, что военные базы заокеанской державы разбросаны по всему миру.

Напомним, 23 января на фоне массовых восстаний спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо самопровозгласил себя главой государства. Его решение получило отклик в США и ряде латиноамериканских стран. Россия официально выразила поддержку Николасу Мадуро как законно избранному президенту.

Месяц спустя из России в Венесуэле высадились российские военнослужащие, включая высокопоставленных лиц. На следующий день глава Белого дома Дональд Трамп решил, что иностранцы должны освободить гостеприимное государство. Его заявлению Мария Захарова придумала название – "тотальное хамство".