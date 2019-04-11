Получив несколько областей, Батька вынужденно согласится на объединение двух стран

Братскую республику не нужно уговаривать или подталкивать силой к вхождению в состав России. Чтобы добиться поставленной цели, нужно действовать другим путем: заманить белорусов бескрайними черноземными просторами. Такую схему предложил российский публицист и блогер Максим Горюнов.



По его мнению, Москва должна сыграть на любви белорусского лидера Александра Лукашенко к земле. Пограничные с Белоруссией российские области выглядят запущенно и неприглядно, поэтому Батьке захочется немедленно взять их под свою опеку.

"Если бы я был на месте Москвы, я бы не давил на Лукашенко. Если нужно, чтобы Беларусь вошла в состав России, нужно отдать ему Смоленскую область. У Лукашенко инстинкты земледельца. Если он увидит эти поля, поросшие лесом, эти коровники, как из фильма ужасов, эти жуткие, как Чернобыль, деревни, он начнет их восстанавливать. Земледельцы по-другому не могут",

– написал Горюнов на своей страничке в Facebook.

Дальше нужно постепенно заманивать Лукашенко вглубь российской территории, пока ресурсы Минска не иссякнут.

"Через пару лет, когда смоленские поля будут распаханы и засеяны, а в коровниках появится скотина, отдать ему Брянскую область. Еще через пару лет – Орловскую область. Полагаю, на Орловской области экономика Беларуси надорвется и крякнет, и Минск можно будет купить за три копейки. Другими словами, Лукашенко надо не пугать, а заманивать вглубь наших бескрайних брошенных полей, как Наполеона в свое время", – предложил блогер.

Впрочем, самих белорусов этот коварный план не обескуражил. Они готовы ввязаться в бой и выйти из него победителями. "Не боись, наши землепашцы до Сибири дойдут, а там нефть и газ", – написал один из них.

Российские же интернет-пользователи предлагают действовать более решительными методами и сходу пустить против Лукашенко тяжелую артиллерию в виде самых депрессивных регионов. "Зачем три области? Можно сразу отдать одну Волгоградскую и забирать (Белоруссию) за 1 копейку через полгода", – написал, очевидно, житель этого субъекта РФ.

В последнее время в Белоруссии и России возобновились разговоры о перспективах объединения двух государств. Александр Лукашенко заявлял, что страны могли бы в скором времени ввести общую валюту, а союзным государством мог бы править белорусский президент, но не он сам, а его преемник. В то же время страна подчеркивает, что не хочет терять свою независимость и готова "обнулить" отношения с РФ.

Между тем почти половина граждан РФ в ходе социологического опроса заявила о том, что не желает создавать с Белоруссией единое государство.