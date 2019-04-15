Вашингтон и Варшава улаживают последние разногласия

Давняя мечта Польши согнать к себе как можно больше солдат своих западных союзников скоро сбудется. США убедили постоянные страшилки поляков о "российской угрозе", и Америка дала понять, что укрепит свои силы в Восточной Европе.

Как пишет издание Rzeczpospolita, в Белом доме "послали сигнал" своим польским партнерам о том, что президент США Дональд Трамп раздумывает о том, чтобы пригласить к себе главу Польши Анджея Дуду в середине июня. На этой встрече лидеры, очевидно, уладят последние расхождения. Официальное заявление будет сделано уже на мероприятии по случаю юбилея Второй мировой войны, говорят дипломатические источники.

"Если оба лидера достигнут предварительного согласия, то исчезнет препятствие для объявления Трампом американской военной инициативы в Варшаве в 80-ю годовщину начала Второй мировой войны",

– пишет издание.

Стороны уже к этому вовсю готовятся. Так, на этой неделе в США летит польский премьер-министр Матеуш Моравецкий. Глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский высказался о возможном соглашении довольно скупо, подтвердив лишь приглашение Трампа в Польшу 1 сентября, но в дипломатических кругах говорят скором "качественном изменении роли американских сил" в стране.

Стоит отметить, что на мероприятие приглашены все страны Евросоюза и НАТО, а вот Москве приглашение от Варшавы не поступило. На юбилее ожидаются лидеры Франции, Германии, Великобритании, а также стран Восточного партнерства. Издание отмечает, что их визит и отсутствие президента РФ Владимира Путина станет "сильным сигналом солидарности" Запада.

Польша как мало какая другая страна, за исключением Украины, постоянно пугает мир Россией. Подобные заявления от польских официальных лиц звучат регулярно и порой очень самонадеянно, иногда даже вызывая раздражение в Европе.