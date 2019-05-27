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Драчливого чиновника из Хакасии исключили из "Единой России"

Фото: ER.RU
Поведение Зайцева признано неприемлемым

Глава Ширинского района Республики Хакасия Сергей Зайцев больше не является членом партии "Единая Россия". Соответствующее решение принято в понедельник, 27 мая, президиумом генсовета ЕР. Полномочия Зайцева как члена регионального политического совета также решено приостановить, а президиуму регионального политсовета ЕР поручено рассмотреть вопрос о соответствии главы района занимаемой должности.  Об этом рассказал секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

"Вчера случился очередной приступ "белой чиновничьей горячки" в Хакасии, где глава Ширинского района напал на журналиста ВГТРК. Вместо того, чтобы ответить на вопросы корреспондента, он попытался решить вопрос силой. Это неадекватное и неприемлемое поведение. Хочешь помахать кулаками – иди на татами или ринг. Не умеешь общаться с людьми, отвечать на неудобные вопросы – тебе не место во власти", – подчеркнул Турчак.

Секретарь генсовета ЕР напомнил, что в партии неоднократно говорилось о повышенной ответственности, которую депутаты и чиновники всех уровней несут  за свои слова и поступки. Поэтому закрывать глаза на недостойное поведение однопартийцев в ЕР не намерены.

Кадр youtube.com

Ранее глава Ширинского района Хакасии Зайцев бурно отреагировал на вопрос корреспондента ВГТРК о том, почему пострадавшие от пожаров граждане уже 4 года живут в нечеловеческих условиях. Мэр напал на журналиста, повалил его на пол, а его заместители пытались заслонить камеру, чтобы происходящее не попало в кадр.

Николай ВИКТОРОВ
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