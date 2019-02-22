Нижегородского единоросса сняли с партийных должностей за хамство

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Депутат-единоросс Игорь Крашенинников исключен из политсовета "Единой России" г. Дзержинска и лишен полномочий заместителя председателя городской Думы. Соответствующее решение принял в пятницу, 22 февраля, президиум Нижегородского регионального политсовета партии. Депутат наказан за хамское поведение.
"Наказание суровое, человек лишен всех руководящих должностей", – отметил секретарь местного отделения ЕР Денис Москвин.
Участники заседания предоставили Крашенинникову слово. Он извинился за произошедшее.
"Я прекрасно понимаю, что никакие человеческие эмоции и мотивы не могут в ответе на хамство быть еще большим хамством. Это неприемлемо. Я приношу свои искренние извинения", – сказал Крашенинников.
Однако раскаяние не смягчило членов президиума. Они заявили, что недостойное поведение депутата наносит репутационный ущерб всей партийной структуре и принесенные извинения не могут снять с него ответственности.
"Крашенинников является депутатом, избранным по одномандатному избирательному округу, и, конечно, мы будем пристально следить за его деятельностью в будущем", – отметил Москвин.
Крашенинников счел решение партии справедливым и заслуженным.
Скандал разгорелся после появления в интернете видеозаписи, на которой Крашенинников ругается во дворе жилого дома с женщиной после мелкого ДТП. Оба участника скандала были крайне несдержанны в выражениях.
Ранее в "Единой России" был сформулирован кодекс этических норм, обязательный для всех членов. Следить за их выполнением будет специально созданная Комиссия по этике.
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