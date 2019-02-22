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Нижегородского единоросса сняли с партийных должностей за хамство

Фото: er.ru
Недостойное поведение одного члена "Единой России" бросало тень на репутацию всего объединения

Депутат-единоросс Игорь Крашенинников исключен из политсовета "Единой России" г. Дзержинска и лишен полномочий заместителя председателя городской Думы. Соответствующее решение принял в пятницу, 22 февраля, президиум Нижегородского регионального политсовета партии. Депутат наказан за хамское поведение.

"Наказание суровое, человек лишен всех руководящих должностей", – отметил секретарь местного отделения ЕР Денис Москвин.

Участники заседания предоставили Крашенинникову слово. Он извинился за произошедшее.

Игорь Крашенинников. Фото: dumadzr.ru

"Я прекрасно понимаю, что никакие человеческие эмоции и мотивы не могут в ответе на хамство быть еще большим хамством. Это неприемлемо. Я приношу свои искренние извинения", – сказал Крашенинников.

Однако раскаяние не смягчило членов президиума. Они заявили, что недостойное поведение депутата наносит репутационный ущерб всей партийной структуре и принесенные извинения не могут снять с него ответственности.

"Крашенинников является депутатом, избранным по одномандатному избирательному округу, и, конечно, мы будем пристально следить за его деятельностью в будущем", – отметил Москвин.

Денис Москвин. Фото: nnov.er.ru

Крашенинников счел решение партии справедливым и заслуженным.

Скандал разгорелся после появления в интернете видеозаписи, на которой Крашенинников ругается во дворе жилого дома с женщиной после мелкого ДТП. Оба участника скандала были крайне несдержанны  в выражениях. 

Ранее в "Единой России" был сформулирован кодекс этических норм, обязательный для всех членов. Следить за их выполнением будет специально созданная Комиссия по этике.

Николай ВИКТОРОВ
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