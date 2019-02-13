"Единая Россия" избавится от потерявших связь с реальностью партийцев

Ротация кадров, партийное обучение, появление Комиссии по этике – ЕР взяла целенаправленный курс на обновление

Людям, позволяющим себе некорректные высказывания и совершающим аморальные поступки, не место в "Единой России". В этом убежден секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак.

Чиновники и законодатели всех уровней привлекают повышенное внимание граждан, поэтому и спрос с них больше, пояснил единоросс в интервью газете "Известия".

"Бездумно сказанное слово воспринимается людьми как оскорбление и бьет по репутации власти в целом", – подчеркнул Турчак.

Он привел в пример историю с депутатом Астраханской гордумы, который в нетрезвом виде явился в ресторан, размахивая удостоверением, "качал права", лез в драку с охранниками. "Не может человек, облеченный властью от народа, так себя вести. Права такого не имеет", – подчеркнул Турчак.

По его мнению, часто людям кружит голову победа на выборах. Они набирают себе множество должностей в различных общественных советах, начинают считать себя правыми во всем и в итоге теряют ощущение реальности. Причем зачастую с законодательной точки зрения их действия безупречны, но с моральной – абсолютно ущербные.

"Раньше у нас не было возможности исключать таких из партии. А сейчас есть Комиссия по этике. И я очень рассчитываю, что Валентина Терешкова (председатель Комиссии ЕР по этике) и члены комиссии с их авторитетом и опытом будут принимать справедливые решения", – отметил Турчак.

Но не только в этом будет заключаться "чистка рядов" в ЕР. Отныне занимать руководящие должности в региональных исполнительных комитетах и центральном исполкоме партии смогут только политики, прошедшие обучение в партийной школе РФ. В частности, в 2019 г. в 36 регионах страны запущен кадровый проект "ПолитСтартап", где с начинающими политиками будут заниматься наставники – опытные депутаты, политтехнологи, специалисты по ораторскому искусству.

Кроме того, объявлен набор на курс "Политический лидер", затем будет запущен "Партийный организатор", ориентированный на сотрудников исполкомов, в планах – "Политический менеджер" для политтехнологов, а также курс повышения квалификации для работников партийного аппарата, рассказал Турчак.

Современное общество требует, чтобы у власти были люди активные, готовые на конкретные действия, понимающие и пропускающие через себя проблемы людей. С этим связан курс партии на омоложение руководства в регионах и продвижение кадров, имеющих опыт побед в избирательных кампаниях, рассказал секретарь Генсовета. Задача – переосмыслить подходы к работе.

"Так, в Севастополе отделение партии возглавил Дмитрий Саблин, который имеет большой опыт и должен перестроить работу партии в городе-герое", – сообщил Турчак.

Новый секретарь будет представлен и в Абакане, перезапуск предстоит и хабаровскому отделению ЕР, добавил секретарь Генсовета.

Была проведена ротация в руководящем составе ЕР. В частности, введена должность первого замсекретаря Генсовета, на которую назначили Ольгу Баталину. Ее задача – наладить более тесную координацию между партией с фракцией "Единой России" в Госдуме с другими думскими фракциями.

Турчак отметил, что после выборов в сентябре 2018 г. ЕР провела "работу над ошибками" и сделала выводы. В некоторых регионах, где партия проиграла, люди говорили, что с ними не работали, их не слышали. Таких ситуаций больше быть не должно, подчеркнул единоросс, поэтому в ЕР давно стартовала подготовка к очередным выборам.

"Особое внимание на те регионы, где партия оказалась в оппозиции губернаторам после выборов. Это Хабаровск. Также в Иркутске будет избираться гордума. Не выпускаем из внимания Хакасию, Владимирскую область. Везде мы выстраиваем коалиции, самое главное – умение договариваться, чтобы решать проблемы людей и при этом не создавать никаких искусственных конфликтов в регионах", – пояснил Турчак.

Он отметил, что чиновники и народные избранники должны пользоваться всеми средствами коммуникации для общения с гражданами. Соцсети, каналы в Telegram – все это важно. "У меня уже много лет есть аккаунт в Instagram, я его веду сам", – поделился политик, добавив, что сведения о происходящем в Псковской области, где он 8 лет работал губернатором, тоже получает из местных Telegram-каналов.

Возможная перспектива создания в России двухпартийной системы единоросса не пугает.

"Мы в любом случае ставим перед собой задачу сохранения и укрепления политического лидерства ЕР", – заявил Турчак.

Однако цель ЕР – не рост рейтинга ради роста, а стремление использовать весь имеющийся потенциал для решения проблем граждан, улучшения их жизни. В этом отношении конкуренция на политической арене должна быть во благо.