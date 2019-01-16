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На обучение политическому лидерству в школе "Единой России" претендуют 6500 человек

Фото: vk.com/duma
Конкурс на участие в образовательном модуле составил 43 человека на место

Прием заявок на обучение по программе "Политический лидер" Высшей партийной школы "Единой России" завершен. Всего поступило более 8,5 тыс. анкет, из которых модераторы отобрали около 6,5 тысяч. Об этом сообщила первый замсекретаря Генсовета ЕР, депутат Госдумы Ольга Баталина.

Она отметила, что часть желающих пришлось отсеять из-за их невнимательного отношения к условиям проекта. "К сожалению, некоторые заявки были оформлены неправильно, содержали неточные сведения и ряд других нарушений", – рассказала Баталина. "Конкурс на участие в стартовом модуле проекта составил 43 человека на место", – подвела депутат итог.

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Теперь до 22 января участники должны представить три видеорезюме, в которых необходимо пояснить, почему они считают себя достойными войти в кадровый резерв ЕР, что они хотят изменить вокруг себя, в каких ситуациях смогли реализовать свои лидерские качества.

Затем с 22 января по 1 февраля участникам предстоит пройти отборочные тесты.

"Политический лидер" – это первый из четырех запланированных модулей программы партийного обучения в Высшей партийной школе ЕР. Данный курс предназначен для людей с опытом общественной и политической работы. Для недельного обучения будет отобрано 150 человек, лучшие из которых будут зачислены в кадровый резерв "Единой России".

Николай ВИКТОРОВ
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