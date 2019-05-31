Гражданин работал на территории непризнанной республики в качестве сотрудника миссии ООН

Косовские власти объявили персоной нон грата россиянина Михаила Краснощекова , задержанного во время силовой операции полицейского спецназа.



Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Ранее в северных районах Косово вопреки международным договоренностям прошел полицейский рейд, во время которого были задержаны несколько человек.

Среди них оказался сотрудник миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК) Михаил Краснощеков. Спецоперация возмутила местных жителей. По некоторым сведениям, при задержании спецназовцы избили Краснощекова, услышав, как он "разговаривает с сербами на сербском языке".

После этого президент Сербии Александр Вучич привел в полную боеготовность армию страны.

Посол РФ в Сербии Александр Чепурин, посетивший Краснощекова в больнце, пообещал ему, что Москва не оставит без внимания произошедшее с российским дипломатом.

"Мы будем поддерживать и делать все, чтобы вы как можно скорее встали на ноги. Те, от кого вы пострадали, тоже ответят… Нападение на сотрудника ООН – это варварство и зверство",

– цитирует его ТАСС.

В ответ Краснощеков поблагодарил его, отметив, что ему "приятно чувствовать за своей спиной страну".

Вместе с Чепуриным россиянина навестил и Александр Вучич. Сербский лидер заявил, что нападение на сотрудника миссии ООН было неслучайным.

"Мы думали, что это случайно произошло, что ударили прикладом, что это ошибка, но это никакая не ошибка – они это делали намеренно, чтобы запугать сербское население, и их не слишком беспокоило, что речь идет о гражданине России, сотруднике администрации ООН", – приводит его слова РИА "Новости".

По его словам, Косово "молится" на США, поэтому все их действия направлены против России и Сербии.