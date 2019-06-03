Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что все уже "написано на бумаге"

Минские договоренности определяют пути урегулирования конфликта в Донбассе, и их исполнение Киевом покажет готовность украинских властей улучшить отношения с Москвой.

"Главное сейчас – определиться с отношением украинских властей к минским договоренностям, к тому, будут ли налаживаться прямые контакты с представителями Донбасса, в какой степени и как быстро будут выполняться минские договоренности. Здесь не нужно придумывать ничего нового, все написано на бумаге", –

приводит РИА "Новости" слова пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова.

Минские договоренности – документ, одобренный специальной резолюцией Совета Безопасности ООН. Его цель: урегулирование вооруженного конфликта на востоке Украины.

