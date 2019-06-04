Третья мировая: РФ и США сойдутся на Украине

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Противостояние Москвы и Вашинтона может вылиться в вооруженный конфликт. Однако произойдет он не в сегодняшних горячих точках, а на более-менее мирной земле, полагает почетный профессор Колумбийского университета Нью-Йорка Роберт Легвольд.
По его словам, боевые действия развернутся не на привыкшем к пальбе Ближнем Востоке, а на европейской территории. В частности, война может развернуться на Украине.
"Или же случится новый кризис, скажем, в Белоруссии или в одном из других регионов между НАТО и Россией",
– заявил эксперт в интервью РИА "Новости". Он отметил, что отношения между странами должны строиться на доверии. Это и предотвратит эскалацию. Правда, положению России не позавидуешь, подчеркнул американец, ведь между ней и США стоит не только политика последней.
"Есть сам Трамп, есть конгресс, где основной упор делают на санкциях, и есть госдеп, Пентагон и другие ведомства",
– констатировал Легвольд, напомнив, что двадцать с лишним лет назад государства вели переговоры по поводу евроатлантического сообщества от Ванкувера до Владивостока. Однако в современных реалиях эта идея больше похожа на миф.
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