Третья мировая: РФ и США сойдутся на Украине

Есть все основания полагать, что ожесточенная битва рано или поздно разразится

Противостояние Москвы и Вашинтона может вылиться в вооруженный конфликт. Однако произойдет он не в сегодняшних горячих точках, а на более-менее мирной земле, полагает почетный профессор Колумбийского университета Нью-Йорка Роберт Легвольд.

По его словам, боевые действия развернутся не на привыкшем к пальбе Ближнем Востоке, а на европейской территории. В частности, война может развернуться на Украине.

"Или же случится новый кризис, скажем, в Белоруссии или в одном из других регионов между НАТО и Россией",

– заявил эксперт в интервью РИА "Новости". Он отметил, что отношения между странами должны строиться на доверии. Это и предотвратит эскалацию. Правда, положению России не позавидуешь, подчеркнул американец, ведь между ней и США стоит не только политика последней.

"Есть сам Трамп, есть конгресс, где основной упор делают на санкциях, и есть госдеп, Пентагон и другие ведомства",

– констатировал Легвольд, напомнив, что двадцать с лишним лет назад государства вели переговоры по поводу евроатлантического сообщества от Ванкувера до Владивостока. Однако в современных реалиях эта идея больше похожа на миф.