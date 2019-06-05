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Сергей Морозов ушел с поста губернатора Астраханской области. Он руководил регионом с сентября 2018 года.
Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Игоря Бабушкина. Президент уже провел с новым губернатором рабочую встречу, сообщает пресс-служба Кремля.
Начиная с 1992 г. Бабушкин служил в Вооруженных силах и подразделениях ФСБ. В 2013 г. стал заместителем руководителя Росимущества, в 2018 г. был назначен заместителем полномочного представителя Президента в Северо-Кавказском федеральном округе, отмечает РИА "Новости".
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