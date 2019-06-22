"Возвращаются в 60-е": Москва раскритиковала ядерные войны Вашингтона

Штаты стремятся отказаться от обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении испытаний ядерного оружия

Вашингтон возвращается в подходах к ядерному планированию во времена 60-летней давности, когда "ограниченная ядерная война" казалась им допустимой. Такое мнение высказалзаместитель директора департамента информации и печати МИД России Артем Кожин.

"Приходится с большой озабоченностью вновь констатировать, что США возвращаются в своих подходах к ядерному планированию во времена 60-летней давности, когда "ограниченная ядерная война" между сверхдержавами казалась им допустимой и оставляющей шансы на победу", -– цитирует его РИА "Новости".

Он отметил, что США всеми силами пытаются отказаться от обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении испытаний ядерного оружия.

Ранее глава Разведывательного управления Минобороны США Роберт Эшли рассказал, что Россия якобы отказалась от моратория на ядерные испытания и проводит нелегальные взрывы малой мощности. В ответ Москва заявила, что Вашингтон "перекладывает с больной головы на здоровую". При этом американские эксперты констатировали, что США проиграли ядерную гонку России.