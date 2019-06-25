В бюджете нашли деньги на дополнительную поддержку семей с детьми

Средства выделены и на другие социальные нужды

Госдума приняла во втором, основном, чтении предложенные правительством поправки в закон "О федеральном бюджете" на 2019–2021 г.г. На поддержку семей, в которых родился третий и последующие дети, будут выделены дополнительные средства.

Законопроект предполагает перечисление из бюджета страны в регионы почти 1 млрд рублей на ежемесячные выплаты родителям при рождении третьего и последующих детей до трехлетнего возраста малыша. Всего же в период с 2019 г. по 2021 г. на эти цели планируется выделить из федерального бюджета более 115 млрд рублей, передает "Дума ТВ".

Одобренные поправки также затрагивают увеличение финансирования сферы культуры в сельской местности и малых городах на 8 млрд рублей.