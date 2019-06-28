"Не впустим": Грузия боится российского депутата

Во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия Гаврилов занял кресло спикера парламента, после чего в Тбилиси начались акции протеста

Президенту Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), депутату Госдумы Сергею Гаврилову не получится попасть на территории Грузии. Об этом заявил глава МВД закавказской страны Георгий Гахария.

"Если он вновь решит приехать в Грузию, мы его не впустим в страну",-– передает его слова телекомпания Imedi.

Напомним, Гаврилов оказался в эпицентре скандала, когда в ходе сессии МАП занял кресло спикера парламента Грузии. Оппозиция и радикалы, оскорбляя государственные символы России, прямо в зале сорвали мероприятие.

В тот же день в Тбилиси начались акции протеста, а президент страны Саломе Зурабишвили по горячим следам заявила, что Москве выгодны эти беспорядки и назвала Россию врагом и оккупантом. В ответ премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посчитал попытки свалить вину на Москву "передергиванием реальной ситуации". Позднее российский лидер Владимир Путин временно запретил авиаперелеты в Грузию.

Митинги продолжаются до сих пор. В демонстрациях пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.