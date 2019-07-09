Российскую делегацию в Люксембурге атаковали украинские и американские "агрессоры"

Русофобское лобби в ПА ОБСЕ, принявшее на летней сессии антироссийскую декларацию, сделало это в нарушении регламента и потешило свое самолюбие. Об этом заявил на сегодняшнем брифинге первый зампредседателя Комитета СФ РФ по международным делам Владимир Джабаров. Он отметил, что данный документ никак не повлияет на позицию России по Крыму, Абхазии и Южной Осетии, ДРСМД и "Северном потоку-2".

Напомним, сессия проходила с 4 по 8 июля в Люксембурге.

"Она (декларация – ред.) тешит самолюбие украинских и других русофобов, на позицию России она не повлияет", – подчеркнул Джабаров.

По его словам, в момент принятия документа были допущены грубейшие нарушения регламента, поскольку при голосовании необходимо, чтобы за него высказались минимум 167 человек. Джабаров рассказал, что председатель ПА ОБСЕ Георгий Церетели вынужден был трижды объявлять голосование по итоговому документу, и все три раза кворум отсутствовал. Сначала удалось собрать 112 голосов, потом 108, и примерно 110, указал россиянин.





"На требование нашей делегации отказываться от принятия, поскольку это противоречит регламенту, нас грубо одернули и сказали нет, мы все равно примем декларацию. Столько работы проделали антироссийской, конечно, ее примут", – цитирует РИА "Новости" Джабарова.

Сенатор считает, что такое голосование обязано стать темой для обсуждения в ближайшее время.

Также наш представитель рассказал о небывалой агрессии, с которой российская делегация столкнулась в эту летнюю сессию со стороны ряда стран. Заводилами выступали, что неудивительно, украинцы, которые с первых же дней "начали обвинять Россию во всех смертных грехах, в том числе в агрессии, в "аннексии" Крыма, в том, что российские вооруженные силы убивают мирных украинских граждан на Донбассе".

"Им вторили британцы, которые были весьма агрессивны в этот раз и, конечно, американцы. По сути, эти три страны задавали тон", – сообщил Джабаров.

Он подчеркнул, что к вышеназванным делегатам на этот раз подтянулись и представители Швеции.

Накануне член делегации РФ в ассамблее, депутат Госдумы Николай Рыжак подчеркнул, что российская делегация не признает принятую декларацию ПА ОБСЕ и не считает ее обязывающим документном для исполнения.

