Трудности, с которыми столкнулись граждане союзных республик, в Европе не приняли во внимание

Развал Советского Союза был счастьем. Так считает председатель Европейского совета Дональд Туск. По мнению польского политика, уничтожение крупнейшего государства пошло на пользу как его гражданам, так и соседним странам.

"Распад СССР был счастливым событием для грузин, поляков, украинцев и всей центральной и восточной Европы. А также для русских", – написал Туск в Twitter.

Глава Евросовета не согласился с мнением, что в начале 90х годов прошлого века миллионы людей пережили трагедию: "Распад СССР не был самой крупной геополитической катастрофой века", – заявил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну указал, что после распада СССР миллионы русских людей в одночасье оказались за границей, а система социальной защиты была разрушена, напоминает РИА "Новости". За свой фильм про Путина Стоун подвергся сильной критике на Западе.