Справитесь: антироссийские выходки Грузии поддержали в Европе

Реакцию России, напротив, осудили как чрезмерную

Москва не должна была объявлять запрет на авиасообщение между Россией и Грузией, даже временный. Об этом заявил председатель Европейского совета Дональд Туск в четверг, 11 июля. На встрече с президентом Грузии Саломе Зурабишвили он выразил ей поддержку в непростой ситуации, в которой Тбилиси оказался из-за действий Москвы.

"Недавнее решение России запретить полеты в Грузию является необоснованным и непропорциональным. Но ваша страна справлялась с внешним давлением раньше, справится и на этот раз", – цитирует ТАСС Туска.

Решение о временной приостановке полетов между странами приняли в Кремле после того, как в июне в Тбилиси и других городах начались массовые акции с антироссийским уклоном. В России даже поставили вопрос об ограничении поставок в страну грузинских товаров, но президент Владимир Путин идею не поддержал.

Ранее лидеры ЕС договорились, что в декабре Туска на посту главы Евросовета сменит бельгиец Шарль Мишель.