Сельских депутатов избавили от сбора лишних справок

По инициативе "Единой России", процесс подачи декларации о доходах депутатов-общественников значительно упрощен

Сельским депутатам, работающим на непостоянной основе, больше не придется собирать дополнительные справки для декларации. Соответствующую поправку в статью 12-1 ФЗ "О противодействии коррупции" депутаты Госдумы приняли в четверг, 11 июля, во втором, основном, чтении. Предложение поступило в нижнюю палату парламента от вице-спикера Совета Федерации, секретаря Генерального совета "Единой России" Андрея Турчака.

Как пояснил автор инициативы, большинство депутатов на селе – это учителя, врачи, социальные работники. Обычно они имеют единственный доход по основному месту работы, а обязанности депутатов исполняют на общественных началах.

"Для этой категории депутатов сбор обязательных для деклараций справок представляет собой довольно трудозатратный процесс. Для того, чтобы к установленному сроку успеть подать декларацию, им необходимо не только отпрашиваться с работы, но и нередко ехать за сотни километров в районные центры за необходимыми документами", – рассказал Турчак.

Одобренные во втором чтении поправки в ФЗ отменяют необходимость предоставления дополнительных справок при подаче декларации, если в течение отчетного периода сельский депутат не совершал крупных покупок на сумму, превышающую совокупный доход его семьи за предыдущие три года. Проще говоря, если живущий в сельской местности парламентарий не приобретал дорогих квартир, автомобилей, акций, ему будет достаточно сообщить об этом главе региона в установленном законом порядке.

Ожидается, что в окончательном чтении законопроект будет принят Госдумой до 28 июля 2019 г., то есть до конца весенней сессии.