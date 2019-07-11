Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Сельских депутатов избавили от сбора лишних справок

Фото: www.globallookpress.com
По инициативе "Единой России", процесс подачи декларации о доходах депутатов-общественников значительно упрощен

Сельским депутатам, работающим на непостоянной основе, больше не придется собирать дополнительные справки для декларации. Соответствующую поправку в статью 12-1 ФЗ "О противодействии коррупции" депутаты Госдумы приняли в четверг, 11 июля, во втором, основном, чтении. Предложение поступило в нижнюю палату парламента от вице-спикера Совета Федерации, секретаря Генерального совета "Единой России" Андрея Турчака.

Как пояснил автор инициативы, большинство депутатов на селе – это учителя, врачи, социальные работники. Обычно они имеют единственный доход по основному месту работы, а обязанности депутатов исполняют на общественных началах.

"Для этой категории депутатов сбор обязательных для деклараций справок представляет собой довольно трудозатратный процесс. Для того, чтобы к установленному сроку успеть подать декларацию, им необходимо не только отпрашиваться с работы, но и нередко ехать за сотни километров в районные центры за необходимыми документами", – рассказал Турчак.

Андрей Турчак. Фото: er.ru

Одобренные во втором чтении поправки в ФЗ отменяют необходимость предоставления дополнительных справок при подаче декларации, если в течение отчетного периода сельский депутат не совершал крупных покупок на сумму, превышающую совокупный доход его семьи за предыдущие три года. Проще говоря, если живущий в сельской местности парламентарий не приобретал дорогих квартир, автомобилей, акций, ему будет достаточно сообщить об этом главе региона в установленном законом порядке.

Ожидается, что в окончательном чтении законопроект будет принят Госдумой до 28 июля 2019 г., то есть до конца весенней сессии. 

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Удивительные совпадения": действия медиков выдали неувязку в деле Скрипалей

Инциденты в Солсбери и Эймсбери оказались подозрительно похожи

Смертельный отпуск: на греческом курорте погибли россияне

От сильнейшего урагана пострадали десятки людей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей