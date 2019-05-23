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Сельским депутатам упростят процедуру декларирования доходов

Фото: ITAR-TASS
Комитет Госдумы одобрил соответствующую законодательную инициативу

Законопроект об упрощении порядка декларирования доходов сельских депутатов, работающих на непостоянной основе, будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы в первом чтении 28 мая. Об этом сообщил в четверг, 23 мая, председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Законопроект, представленный вице-спикером Совета Федерации, секретарем Генсовета "Единой России" Андреем Турчаком, был одобрен на заседании Комитета ГД 23 мая. Документ предусматривает поправки в ФЗ "О противодействии коррупции", в соответствии с которыми депутаты сельских поселений, работающие на непостоянной основе, смогут декларировать финансовые сведения о себе и своей семье только в случае совершения крупных сделок. 

Сейчас законодатели на селе должны собирать дополнительные справки, даже если в течение отчетного периода не покупали недвижимость, земельные участки, ценные бумаги, автомобили и тому подобное. Это, как отмечал Турчак, представляет большие неудобства сельским депутатам, работающим на непостоянной основе, большинство из которых – врачи, учителя, соцработники.

Фото: kirovreg.ru

"Все они получают единственный доход по основному месту работы, а полномочия депутата осуществляют на общественных началах", – подчеркнул Турчак, пояснив, что для сбора справок им приходится отпрашиваться с работы, "ехать за сотни километров от своего села".

Если законопроект будет одобрен, депутаты сельских поселений, работающие на непостоянной основе, будут обязаны заполнять ежегодную декларацию, только если расходы за год втрое превысят суммарный доход за последние 3 года. 

Николай ВИКТОРОВ
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