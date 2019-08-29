Зурабишвили: Грузинская экономика нуждается в независимости от России

В Грузии надеются на Европу

Грузинский лидер Саломе Зурабишвили, выступая на международном форуме MEDEF во Франции, заявила, что в стране необходимо свести к минимуму российское влияние.

"Мы должны приложить максим усилий, чтобы уменьшить экономическую зависимость от России. Для этого нам необходимо больше европейских инвестиций, больше туристов из Европы, больше европейских потребителей нашей продукции", -

приводит РИА "Новости" слова президента Грузии.

Зурабишвили также добавила, что Россия постоянно "провоцирует" Грузию, якобы желая, чтобы Тбилиси утратил главные свои завоевания, в том числе, демократию, стабильность и европейский путь.

Российско-грузинские отношения обострились в июне этого года, после того, как в Тбилиси прошли антироссийские акции протеста. Вслед за этим президент Владимир Путин запретил авиасообщение между двумя странами.

