Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Зурабишвили: Грузинская экономика нуждается в независимости от России

Тбилиси поворачивается спиной к Москве
Фото: www.globallookpress.com
В Грузии надеются на Европу

Грузинский лидер Саломе Зурабишвили, выступая на международном форуме MEDEF во Франции, заявила, что в стране необходимо свести к минимуму российское влияние. 

"Мы должны приложить максим усилий, чтобы уменьшить экономическую зависимость от России. Для этого нам необходимо больше европейских инвестиций, больше туристов из Европы, больше европейских потребителей нашей продукции", -

приводит РИА "Новости" слова президента Грузии.

Зурабишвили также добавила, что Россия постоянно "провоцирует" Грузию, якобы желая, чтобы Тбилиси утратил главные свои завоевания, в том числе, демократию, стабильность и европейский путь.

Российско-грузинские отношения обострились в июне этого года, после того, как в Тбилиси прошли антироссийские акции протеста. Вслед за этим президент Владимир Путин запретил авиасообщение между двумя странами.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Лукашенко нацелился на дружбу с США

Батька принимает первого высокого американского гостя за долгие годы

Украинцы затаили дыхание: Крымский мост испытал рекордную нагрузку

Более половины туристов попадают на полуостров именно этим маршрутом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей