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Российский сенатор посоветовал президенту Грузии очнуться

Саломе Зурабишвили. Фото: www.globallookpress.com
Москва напомнила Тбилиси о потерях в грузинской туриндустрии

Ежедневные заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что должна сделать российская власть для улучшения отношений с Тбилиси, не остаются без комментария со стороны РФ. В очередной раз французской грузинке ответил член Совфеда Алексей Пушков, призвавший ее "очнуться".

На днях глава Сакартвело заявила, что диалог двух стран возможен лишь в том случае, если Россия изменит свое отношение к Грузии.

"Зурабишвили все условия ставит, будто из Москвы ее умоляют о диалоге. Пора бы главе Грузии очнуться, а не жить в мире миражей. Пока Грузия легко отделалась – потеряла этим летом более $60 млн, а могло быть куда хуже", – написал Пушков в Twitter.

Также сенатор предупредил, что "неумная позиция" грузинских властей по вопросу отношений с РФ может привести к новым потерям.


Пользователи поддержали точку зрения Пушкова (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Когда Турция начнёт на прямую диктовать Грузии свои условия и брать под полный контроль всю Грузию,а это неминуемо будет,то я не знаю куда Грузия побежит просить о помощи", "Как же глава Грузии может очнуться, если в кулере плещется "Ркацители", а в автомате, вместо шоколадок и чипсов – чурчхела", "Так *** (сходили под кустик) по полной, а признаться в русофобии и извиниться не судьба", "Пора уже "куда хуже"".

Буквально накануне мадам Зурабишвили во Франции жаловалась на некие "провокации" Москвы в адрес Тбилиси, которыми якобы мы хотим укротить Грузию. Кроме этого, она призывала сделать все, чтобы уменьшить экономическую зависимость от РФ. А для этого стране нужны европейские инвестиции и иностранные туристы, не россияне, надо полагать.

Елена УСОВА
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