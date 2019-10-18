Лидер Белоруссии усомнился, что Дональд Трамп смог бы руководить экс-советскими республиками

Главой Союзного государства мог бы стать бывший президент США Билл Клинтон. Такая идея однажды пришла в голову белорусскому лидеру Александру Лукашенко. Дело было, по словам Батьки, на международном саммите, где присутствовал и президент РФ Борис Ельцин.

"Я Ельцину говорю: "Слушай, Борис, давай ему предложим должность? … В Союзное государство его возьмем руководителем, он же у нас все равно с нашей подачи будет решать там проблемы". Ельцин зычным голосом расхохотался, что все на нас обратили внимание. Клинтон тоже смеется, но не понимает, о чем мы говорим. Переводчик ему перевел – он еще больше начал смеяться",

– рассказал Лукашенко при посещении Академии управления при президенте Белоруссии в пятницу, 18 октября.

Впрочем, Батька уверен, что ни один западный лидер не смог бы руководить бывшими советскими республиками, поскольку здесь президентам приходится работать в режиме мультизадачности и во все вникать самим:

"Придется заниматься и фермами, и картошкой, а не только мнениями людей. Понаблюдайте за работой президентов на постсоветском пространстве и нашего любимого и уважаемого Дональда Трампа – две большие разницы", – указал Лукашенко.