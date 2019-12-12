Убитый в Берлине боевик был организатором взрывов в метро Москвы

Гражданин Грузии, из-за убийства которого из немецкой столицы выставили двух российских дипломатов, был боевиком. Об этом, к слову, ранее заявлял президент РФ Владимир Путин.

Причастность жителя республики Закавказья к терактам доказана, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По словам кремлевского спикера, руки убитого сильно запачканы кровью. Он имеет непосредственное отношение к "актам массового убийства".

"Запросы были, и об этом докладывалось президенту", – цитирует Пескова РИА "Новости".

Напомним, ранее сегодня, 12 декабря, Россия зеркально отреагировала на высылку двух своих дипломатов. Эту новость сообщили лично послу ФРГ в РФ. Свой поступок немецкие власти аргументировали безучастностью Москвы к расследованию убийства гражданина Грузии в Берлине. Инцидент, по обвинению в котором задержан россиянин, произошел в августе 2019 г.

Между тем, по сведениям России, мужчина являлся организатором взрывов в московском метро. Власти страны настаивали на выдаче боевика, однако коллеги из ФРГ не реагировали на просьбу, рассказал Путин после переговоров "нормандской четверки".

По словам его пресс-секретаря, в Европе скрывается много организаторов терактов и "кровавых событий на Кавказе", которые "ходят средь бела дня по улицам среди обычных людей", передает ТАСС.