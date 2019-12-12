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Российские дипломаты пострадали в Германии из-за террориста

Российские дипломаты пострадали в Германии из-за террориста
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Убитый в Берлине боевик был организатором взрывов в метро Москвы

Гражданин Грузии, из-за убийства которого из немецкой столицы выставили двух российских дипломатов, был боевиком. Об этом, к слову, ранее заявлял президент РФ Владимир Путин.

Причастность жителя республики Закавказья к терактам доказана, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По словам кремлевского спикера, руки убитого сильно запачканы кровью. Он имеет непосредственное отношение к "актам массового убийства".

"Запросы были, и об этом докладывалось президенту", – цитирует Пескова РИА "Новости". 

Напомним, ранее сегодня, 12 декабря, Россия зеркально отреагировала на высылку двух своих дипломатов. Эту новость сообщили лично послу ФРГ в РФ. Свой поступок немецкие власти аргументировали безучастностью Москвы к расследованию убийства гражданина Грузии в Берлине. Инцидент, по обвинению в котором задержан россиянин, произошел в августе 2019 г.

Между тем, по сведениям России, мужчина являлся организатором взрывов в московском метро. Власти страны настаивали на выдаче боевика, однако коллеги из ФРГ не реагировали на просьбу, рассказал Путин после переговоров "нормандской четверки". 

По словам его пресс-секретаря, в Европе скрывается много организаторов терактов и "кровавых событий на Кавказе", которые "ходят средь бела дня по улицам среди обычных людей", передает ТАСС. 

Ксения АНДРЕЕВА

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