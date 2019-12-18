Канцлер Германии отметила, что диалог с РФ далеко не продвинулся

Ангела Меркель, которая страдает от тремора, заявила, что встреча лидеров "нормандской четверки" преодолела затишье после нескольких лет отсутствия конструктивного диалога, но этого недостаточно. Поэтому, как считает глава правительства ФРГ, наказывать Россию нужно и дальше.

"Можно было сказать, что затишье, которое наблюдалось несколько лет, преодолено, но результаты не были такими, чтобы мы могли не продлевать санкции",

– заявила Меркель, передает ТАСС.

Она добавила, что ЕС единогласно продлил антироссийские рестрикции до июля 2020-го. Ранее говорилось, что канцлер ФРГ и президент Франции Эммануэль Макрон убедили ЕС не отказываться от давления на Россию.

Встреча "нормандской четверки" прошла 9 декабря. Лидеры России, Украины, Франции и Германии договорились о судьбе Донбасса.