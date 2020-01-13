На заседание в Москве приглашены представители региональных и муниципальных отделений партии

Расширенное заседание президиума Генерального совета партии "Единая России" состоится 16 января – на следующий день после обращения президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию. Об этом сообщил секретарь Генсовета ЕР, зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак.

Турчак отметил, что ЕР как самая мощная партийная структура страны, обладающая самым массовым представительством на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, обязана участвовать в реализации стратегической программы главы государства.

"Послание президента России Владимира Путина – не просто обращение к Федеральному собранию, а программа действий для всех ветвей и уровней российской власти, всех ответственных политических структур... Поэтому мы в "Единой России" видим необходимость обсудить и решить, каким образом будем участвовать в реализации этого стратегического послания", – подчеркнул Турчак.

В заседании Президиума ЕР примут участие представители отделений партии всех уровней. По итогам обсуждения будут сформулированы оперативные поручения всем партийным структурам для подготовки конкретных предложений по реализации президентского послания и контролю за его исполнением.

Ранее ЕР направила в Кремль свои предложения по содержанию послания-2020.