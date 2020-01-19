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В ожидании Путина: Эрдоган разделся перед Меркель, а Джонсон застрял в авто

В ожидании Путина: Эрдоган разделся перед Меркель, а Джонсон застрял в авто
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Конференция в Берлине началась весьма сумбурно

Президент России прибыл в Германию на посвященное урегулированию ситуации в Ливии мероприятие. Перед международной конференцией Владимир Путин встретился с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом: обсудили Сирию и ливийскую проблему, а также двусторонние отношения, передает РИА Новости.

"И ливийские стороны это беспокоит, и нас с вами как руководителей стран, которые близки к этому региону, это беспокоит, безусловно, и всю Европу, потому что через ливийские ворота, широко распахнутые после убийства Каддафи, хлынул поток беженцев в Европу с Ближнего Востока, из Африки", – высказался Путин о конфликте в Ливии.

На конференцию, которая была организована по инициативе канцлера Германии Ангелы Меркель, турецкий президент прибыл раньше российского лидера. Эрдоган, судя по всему, немного смутил даму, решив при встрече с нею раздеться. Политик не захотел сниматься с фрау канцлер и генсеком ООН Антониу Гуттерешем в верхней одежде и быстро сбросил пальто.

Британский премьер Борис Джонсон, также приглашенный на конференцию, оконфузился перед журналистами. Дверцу заклинило и политик ненадолго застрял в автомобиле. Видео публикует телеграм-канал "Пул №3".

С прибывшим на встречу Путиным Меркель и Гуттереш немного пообщались на русском во время фотографирования.

Напомним, на конференцию по урегулированию в Ливии, которая 19 января проходит в Берлине, приглашены представители России, Турции, США, Египта, Евросоюза, ООН и ряда других стран.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Просто снял полито. Да разделся. Идиотизм.
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