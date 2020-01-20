Россию признали лидером на мировой арене
Наступает новая эпоха в международных отношениях, где расширяется влияние Российской Федерации. К такому выводу пришли аналитики агентства "Евразийские стратегии", обнародовав соответствующий доклад.
"В мире, вновь заговорившем на языке силы, голос России слышен особенно хорошо и тем, кто ее ненавидит, и тем, кто ей симпатизирует. Она не обещает того, что не может, и неизменно выполняет обещанное", – говорится в документе.
Авторы исследования полагают, что ответственность за новый миропорядок на себя возьмут лидеры США, России, Турции, Китая и Индии.
По мнению экспертов, происходит не только смена международной обстановки, но и трансформируется внутриполитическая ситуация в этих же государствах: там обостряется борьба за власть. В настоящее время во многих странах руководят политики, "получившие власть бесплатно", утверждают аналитики, поэтому в будущем вопрос правления там станет делом силы.
Авторы доклада считают, что в 2020 г. на мировой арене будет укрепляться тенденция популизма (особенно в США, где на президентских выборах прогнозируется победа действующего главы государства Дональда Трампа), а Россия продолжит расширять свое влияние.
Ранее немецкое издание
Handelsblatt, комментируя последние переговоры по ситуации в Ливии, отметило усиливающуюся роль Москвы в мире в разрешении военных конфликтов.
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