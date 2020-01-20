Кремль рискнул – и выиграл

Президент России Владимир Путин ловко проложил своей стране дорогу к статусу мировой державы. Сейчас он держит в руках все козыри, тогда как ЕС и США становятся все менее значительными.

Ушли в прошлое времена, когда Россию с подачи главы США Барака Обамы называли региональной державой, пишет Handelsblatt. Да, после распада СССР, экономического кризиса и закрытия большинства военных баз за рубежом РФ потеряла свое влияние. Но Путин пошел на риск, вмешавшись в ситуацию в Сирии, несмотря на внутрироссийские экономические трудности, и победил.

Москва при содействии Тегерана не только сохранила власть президента САР Башара Асада, но и стала главным игроком на Ближнем Востоке. Сейчас она влияет на ситуацию в Ливии, и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель приходится ехать в Москву, чтобы защитить Европу от новой войны и нового потока беженцев.

Ранее в Москве состоялись переговоры по Ливии, а накануне, 19 января, конференция по урегулированию в этой стране прошла в Берлине.