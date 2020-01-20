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В Берлине признали Москву центром мировой политики

В Берлине признали Москву центром мировой политики
Фото: Roland Holschneider/dpa/www.globallookpress.com
Кремль рискнул – и выиграл

Президент России Владимир Путин ловко проложил своей стране дорогу к статусу мировой державы. Сейчас он держит в руках все козыри, тогда как ЕС и США становятся все менее значительными.

Ушли в прошлое времена, когда Россию с подачи главы США Барака Обамы называли региональной державой, пишет Handelsblatt. Да, после распада СССР, экономического кризиса и закрытия большинства военных баз за рубежом РФ потеряла свое влияние. Но Путин пошел на риск, вмешавшись в ситуацию в Сирии, несмотря на внутрироссийские экономические трудности, и победил.

Москва при содействии Тегерана не только сохранила власть президента САР Башара Асада, но и стала главным игроком на Ближнем Востоке. Сейчас она влияет на ситуацию в Ливии, и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель приходится ехать в Москву, чтобы защитить Европу от новой войны и нового потока беженцев.

Ранее в Москве состоялись переговоры по Ливии, а накануне, 19 января, конференция по урегулированию в этой стране прошла в Берлине.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Ржущий гость
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Есть мысль всех арабов с пуштунами и бедуинами (беженцев) пульнуть в хохляндию.
Цэ ж еуропа, безвиз, все дела, так что ласкаво просимо)))).
Представляю потом факельные шествия нациков. Тихонько так, далеко в карпатских горах, с зажигалками. Больше низя, а то вынырнут из ночи и глотки перегрызут.
И президент у них будет какой-нибудь гарный хлопиц Хун Банн Нгоендерра. Черненький такой, горбоносенький. Ненависть к Москве впитавший с первым литром горилки.))))
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