Большие потрясения ожидают мир по обе стороны Атлантики

В 2020 г. Россия окажется "на коне". Об этом свидетельствует прогноз Saxo Bank.

Весомый "подарок" России сделают экологи. Борьба за "зеленую энергетику" приведет к повышенному спросу на палладий – редкий металл, используемый в автомобилях для улучшения качества воздуха, а Россия – крупнейший поставщик этого сырья. Плюс производители электромобилей переходят с кобальтовых аккумуляторов на никелевые. В итоге акции российского "Норникеля" вырастут на 50%, передает ТАСС мнение экспертов Saxo Bank.

Воспользуется Россия со странами ОПЕК и сокращением добычи сланцевой нефти в США. Нефтедобытчики договорятся снизить объемы поставок на мировой рынок, в итоге "черное золото" подорожает до $90 за баррель, что весьма выгодно России с ее сырьевой экономикой.

Азиатские страны создадут свою резервную валюту в противовес доллару. Идею поддержат многие недовольные торгово-финансовой политикой США. В результате доллар рухнет за год процентов на 20-30.

Большие перемена грядут и в политической жизни США. Дональд Трамп проиграет президентские выборы в 2020 г., уступив кресло в Белом доме кандидату от Демократической партии.

В Евросоюзе тоже будут потрясения – из сообщества выйдет Венгрия. Эта страна значительно подняла свою экономику за счет ЕС, но в последние годы забыла о "благодарности" и стала принимать решения, идущие вразрез с политикой Брюсселя, например, по поводу мигрантов с Ближнего Востока. Это нарушает устав ЕС, и европейское руководство может инициировать "развод" с Будапештом.

Датские инвесторы из Saxo Bank ежегодно выпускают "шокирующие предсказания", основываясь на кажущихся незначительными событиях, которые потом оказывают грандиозное влияние на рынки и мир в целом.