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Запасы кончились: мировой рынок лишится американской нефти

Запасы кончились: мировой рынок лишится американской нефти
Фото: pixabay.com
"Золотой век" добычи в США сланцевой нефти подошел к концу

Темпы производства "черного золота" в США резко сократятся уже в 2020 году. К такому выводу пришли эксперты ОПЕК (Организация стран – экспортеров нефти). По их данным, увеличение экспорта в декабре 2019 г. – это последний рывок американских нефтяников перед вынужденным сокращением добычи и продаж.

По информации Bloomberg, в сентябре в США добывалось в сутки почти 17,5 млн баррелей сланцевой нефти, что на 1,3 млн барр. больше, чем год назад. К новому году прирост составит еще 700 тыс. барр./сутки. Но уже к середине 2020 г. тенденция сменится на противоположную, и американскую нефть на мировом рынке заместят углеводороды из других стран, не входящих в ОПЕК, – Норвегии, Бразилии, Гайаны.

О том, что "золотой век" добычи в США сланцевой нефти подошел к концу, ранее предупреждала WSJ. По данным ее источников, на старых месторождениях запасы заканчиваются, новые – не такие богатые и хуже расположены. К тому же экологи не прекращают протестов – они пытаются доказать, что гидроразрывы сланцевых пластов губительны для нашей планеты.

В США активно начали добывать сланцевую нефть и сланцевый газ в 2012 году. Благодаря этим технологиям Америка уже к 2017 г. выбилась в лидеры экспортеров углеводородов.

Николай ВИКТОРОВ

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